Les feux de l'amour - Episode du 31 octobre 2023

Abby et Nina discutent tranquillement quand la jeune femme reçoit un appel de Chance. Tessa tente de rassurer Mariah, qui se rend compte des difficultés liées à la grossesse. Victoria et Nikki discutent de l’acquisition de Cyaxare. Victoria confie à sa mère ses doutes quant à l’implication de Victor dans les difficultés qu’elle rencontre avec Ashland. William croise Victor et cherche à savoir ce qu’il sait à propos de son fils, au grand dam de Lily. Amanda met au point la défense de Sutton en compagnie de Naya. Lola cherche à comprendre pourquoi Nate et Elena ne se fréquentent plus...