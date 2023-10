Les feux de l'amour - Episode du 31 octobre 2023 - Premières minutes

Abby et Nina discutent tranquillement quand la jeune femme reçoit un appel de Chance. Tessa tente de rassurer Mariah, qui se rend compte des difficultés liées à la grossesse. Victoria et Nikki discutent de l’acquisition de Cyaxare. Victoria confie à sa mère ses doutes quant à l’implication de Victor dans les difficultés qu’elle rencontre avec Ashland. William croise Victor et cherche à savoir ce qu’il sait à propos de son fils, au grand dam de Lily. Amanda met au point la défense de Sutton en compagnie de Naya. Lola cherche à comprendre pourquoi Nate et Elena ne se fréquentent plus...