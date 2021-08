Les feux de l'amour - Episode du 4 août 2021

Phyllis se confie à William au sujet de sa conversation avec Summer, ce qui le pousse à lui avouer le montant de sa participation à un syndicat de parieurs. Kyle est convaincu que William a utilisé les fonds de l'entreprise pour financier sa participation au syndicat et tente de convaincre Gloria de lui permettre d'accéder au virement en question, dans le but d'en apporter la preuve à Ashley. Sharon a l'honneur de faire un discours lors de sa remise de diplôme, puis elle découvre que Nick et Mariah lui ont réservé une petite surprise pour la féliciter. De peur d'être retiré de l'enquête, Rey explique à Paul son plan pour faire parler Sharon quant à la disparition de J.T.