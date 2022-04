Les feux de l'amour - Episode du 4 avril 2022

Ashley est de retour. C’est le jour où Dina doit quitter la maison pour le centre spécialisé. Elle ne veut pas partir et s’enfuit dans le parc. Cane passe et réconforte Traci. Kyle apprend que sa grand-mère s’en va et n’aime pas du tout cette idée. Mais ils acceptent tous car c’est pour son bien. L’aide de Tessa aura été bénéfique pour convaincre Dina. Les Abbott lui en sont très reconnaissants et Abby décide de parler à Devon pour que Tessa puisse chanter au Society. Nick propose à Rey un travail en tant que directeur de la sécurité chez Etalon Noir. Cane signe les papiers du divorce que Michael lui apporte. Certaines personnes sont conviées à assister à la lecture du testament de Neil. Sharon explique brièvement à Mariah ce qui se passe avec Adam.