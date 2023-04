Les feux de l'amour - Episode du 4 avril 2023 - Premières minutes

Devon accepte de voir Amanda pour parler d’Hilary et lui donne son certificat de naissance et une lettre qu’elle avait écrite, enfant, au Père Noël. Mais Elena, arrivée chez Devon, s’inquiète pour lui. Devon tente de la rassurer et lui garantit qu’il en restera là sur les souvenirs. Sharon supporte mal la nouvelle de la propagation de sa tumeur et a une altercation avec Mariah. Nick discute avec Jack et s’inquiète de l’emménagement de Kyle et Summer. Jack est plus optimiste. Kyle et Summer échangent des anneaux. Lola rompt avec Théo.