Les feux de l'amour - Episode du 4 décembre 2020

Devon interroge Tessa sur l’origine des paroles de sa chanson. Celle-ci se défend de les avoir volées à Mariah. Abby décide d’inviter Dina à passer quelques semaines à Paris pour soulager Ashley, Traci et Jack. Ce dernier est inquiet de la laisser s’en aller aussi loin alors que son état se détériore. Alors que William raccompagne Katie et Johnny chez Victoria, il comprend que J.T. s’est installé chez elle. Il ne cache pas son désaccord et son inquiétude.