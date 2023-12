Les feux de l'amour - Episode du 4 décembre 2023

Kyle décide d'avouer à son père que le fils de Tara, Harrison, est son fils biologique. Jack est heureux que son fils lui ai dit la vérité et propose que Tara et son fils viennent habiter chez lui. Ashland rencontre Victoria et lui demande ce qu'elle pense de lui. Nick souhaite absolument discuter avec Summer. Il sait que Kyle et Tara ont eu une liaison et il a des doutes... Harrison serait-il le fils de Kyle ? Phyllis le confirme. Summer est enfermée dans sa chambre, fatiguée par la situation, mais elle confie à son père qu'elle ne laissera pas Kyle seul dans cette épreuve. Amanda a découvert que Victor a rencontré Richard Nealon deux fois avant sa mort. Elle va l'interroger à ce sujet. Ce nom ne dit rien à Victor, mais en voyant la photo, il reconnaît “Rick”, un jeune homme qui était venu lui demander de l'aide pour retrouver son enfant.