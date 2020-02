Les feux de l'amour - Episode du 4 février 2020 - Premières minutes

Kevin demande Chloé en mariage. Elle accepte. Chelsea et Nick trouvent un traceur GPS dans une peluche de Connor. Leurs soupçons se portent sur Chloé. Nikki rencontre Tessa, une jeune musicienne, et lui propose de donner des cours à Reed. Victoria promet à Cane de rencontrer Juliet pour le recrutement d'une responsable commerciale pour l'Asie. Les échanges téléphoniques entre Juliet et Cane inquiètent Lily. Lily se soucie également de Jordan, qui semble attiré par Hilary. Devon annonce à Hilary qu'il lui cède G Buzz. Il a également signé les papiers du divorce. Devon souhaite s'associer avec Neil pour créer une entreprise.