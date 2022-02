Les feux de l'amour - Episode du 4 février 2022 - Premières minutes

Victoria est à Las Vegas avec William où elle décide de participer à une partie de poker dans l’espoir de voir son père et l’homme mystérieux qu’il semble fréquenter. Profitant de l’absence de Summer, Lola et Kyle décident de dîner ensemble et s’expliquent enfin. Nick propose à sa mère de travailler pour lui, mais elle refuse prétextant vouloir passer tout son temps avec son mari. Jack, qui a découvert qu’Ashley l’espionne, essaie d'identifier la taupe au sein de Jabot et interroge ses proches.