Les feux de l'amour - Episode du 4 janvier 2021

Lily s’inquiète pour Charlie, mais Hilary lui confie qu’il est un excellent stagiaire. Devon réconforte Hilary après sa rencontre fortuite avec son donneur de sperme, qui ne correspond pas à ses attentes. Noah réunit toute la famille pour lui annoncer qu’il part travailler pour la branche indienne de la société Newman. Au cours du même dîner, Sharon apprend que Chelsea et Nick vont se marier et elle a du mal à accepter la situation. Phyllis obtient la preuve que Chelsea est derrière l’arnaque du faux site internet de Fenmore et lui propose un marché pour épargner Nick. Si elle rompt leurs récentes fiançailles, Phyllis ne la dénoncera pas à la police. Chelsea décide alors de jouer cartes sur table et de révéler son plus gros secret à Phyllis.