Les feux de l'amour - Episode du 4 janvier 2022

Summer cherche Kyle partout. Elle continue de penser que Kyle et elle sont faits pour être ensemble. Les frères de Lola ont interdit à Kyle de la voir à l’hôpital. Summer le défend. Lola souffre apparemment d'un problème au foie. Rey obtient des informations sur l’enquête concernant sa sœur. Mariah tente de savoir pourquoi Phyllis est sortie de garde à vue et pas Nikki, Victoria et sa mère. Malgré l’insistance de Devon, Ana ne souhaite plus chanter. Elle préfère se concentrer sur l’écriture de chansons. Ana pousse Devon à aller à l’hôpital pour rendre visite à Lola, ce qu'il fait. Rey commence à croire que Summer est impliquée dans l’agression de Lola.