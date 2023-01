Les feux de l'amour - Episode du 4 janvier 2023

Après l'avoir surprise avec Lindsay, Tessa demande des explications à Mariah. Reed fait une visite surprise à Sharon au ranch. Nikki cherche à savoir si Victor compte nommer Adam à la tête de la société Newman pendant sa convalescence, mais l'arrivée de ce dernier accompagné de Chelsea semble alors l'indiquer. Phyllis rend visite à Amanda afin de la soutenir et de la rassurer, puis elle apporte à dîner à Nick dans le but de lui demander un service. Elena et Nate font visiter leur potentielle nouvelle clinique à Devon.