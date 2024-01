Les feux de l'amour - Episode du 4 janvier 2024

Summer avoue à Phyllis qu’on lui a proposé un travail en Italie et elle envisage de rompre avec Kyle. Nate convie Elena à dîner pour la remercier de lui avoir sauvé la vie et la convaincre de rester à Genoa City. Kyle lit une histoire à son fils pendant que Jack parle de la famille Abbott à Tara. Chelsea ne supporte plus d'être enfermée. Adam se confie à Nick car il ignore comment expliquer à Connor ce qui arrive à sa mère.