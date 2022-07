Les feux de l'amour - Episode du 4 juillet 2022 - Premières minutes

Chelsea tente d’ouvrir les yeux à Adam alors que Sharon et Nick jouent au chat et à la souris. Nick profite de quelques instants en compagnie de Christian. Les tensions entre Rey et Arturo s’affaiblissent grâce à un déjeuner organisé par leur mère. Michael embrasse son nouveau poste de procureur que Victor voit d’un très mauvais œil.