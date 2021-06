Les feux de l'amour - Episode du 4 juin 2021

Devon est au chevet d’Hilary à l’hôpital. Elle est grièvement blessée et inconsolable. Mariah va donc devoir faire l’émission toute seule et annoncer la nouvelle. Phyllis et Nick se promettent de ne jamais reparler de leur "dérapage" et retournent chacun vers leur conjoint.