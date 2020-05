Les feux de l'amour - Episode du 4 mai 2020

Leslie et Michael interrogent tour à tour Cane et Juliet à propos de la nuit à Tokyo. Lesli finit par montrer la vidéo de l'hôtel où on voit Juliet entrer dans la chambre de Cane. Nikki fait une crise et Tessa appelle un médecin mais Nikki refuse qu'on en parle à quiconque. Scott déjeune avec Lauren, qui tente de le dissuader de fréquenter Sharon, en vain. Sharon essaie d'en savoir un peu plus sur Zack qui se dérobe, puis elle confie ses soupçons à Scott. Abby et Zack continuent de tester l'application de rencontres, tout en continuant à se séduire. Zack finit par accepter son invitation à venir au gala de charité des Newman.