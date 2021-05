Les feux de l'amour - Episode du 4 mai 2021 - Premières minutes

Kyle et Summer ont leur première réunion d’équipe. Devon confie de plus grandes responsabilités à Mariah, ce qui agace une Hilary, affaiblie par sa grossesse. Mais ce n’est pas la seule surprise qu’il lui a préparé, avec l’aide de Shauna. Cane n’est pas ravi que Jack mêle les Chancellor à son enquête. Nick vient prendre des nouvelles de sa sœur et de ses enfants, mais celle-ci n’a pas l’esprit tranquille car elle vient de recevoir un mystérieux message de menace envers la société Newman.