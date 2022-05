Les feux de l'amour - Episode du 4 mai 2022 - Premières minutes

Mariah a fini le montage du clip de la chanson de Tessa et lui avoue ne pas savoir techniquement comment le diffuser sur les réseaux sociaux. Ana est emballée par le travail des deux filles et leur promet de convaincre Devon de les soutenir. William est catastrophé d’apprendre par la bouche de Jack que Phyllis est à la tête d’Etalon noir, grâce à Adam. Un peu plus tard, William prend un verre avec Cane qui lui apprend que Tracy a fini son roman. En effet, Cane l’a adoré et après avoir embrassé son auteure, il lui a annoncé qu’il va organiser une fête en son honneur. Jack est très heureux d’apprendre par Tracy qu’elle a fini son roman et la couvre d’éloges. Kevin négocie avec Adam la libération de Chloé en échange de révélations sur Nick. Il la retrouve saine et sauve. Avant de partir, Chloé demande à avoir une discussion avec son geôlier. Elle lui confie combien il a détruit sa vie en plus de celle de Cordelia.