Les feux de l'amour - Episode du 4 mars 2020 - Premières minutes

Kevin et William ont tous les deux reçu une lettre de Chloé leur révélant qu'ils pourraient être le père de Bella. Ils se retrouvent au poste de police et décident de faire un test ADN. Ashley est inquiète. Elle a appris par Jack qu'Abby a été nommée P.-D.G. par Victor pour le remplacer en son absence. Ravi relate à Phyllis son séjour à New York en compagnie d'Ashley. Scott consulte Michael concernant une obligation professionnelle.