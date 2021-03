Les feux de l'amour - Episode du 4 mars 2021

Victor sort de l’hôpital, accompagné de sa maîtresse, sous le nez de Nikki. Phyllis cherche à convaincre Nick de ne pas se lancer à la poursuite de J.T. Elle finit par le convaincre. Il a aussi l’intention de créer un potager coopératif pour la communauté, là où J.T. est enterré et Sharon est inquiète de ce projet. Jack accepte que Kyle emménage chez les Abbott. Il fait la connaissance de Dina. Ashley et Abby décident de brûler dans la cheminée la carte mémoire de l’interview de Dina où est révélé le nom du vrai père de Jack. Mais Kyle récupère la carte mémoire, en partie brûlée. Jack vient menacer Victor de s’en prendre à lui s’il touche à son entreprise ou s’il entre en contact avec Kyle. Il lui apprend qu’il lui a "emprunté" son disque dur externe après l’agression et a vu tous les mails échangés avec Kyle.