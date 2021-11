Les feux de l'amour - Episode du 4 novembre 2021 - Premières minutes

Sharon organise une petite fête de Noël au Néon écarlate à laquelle Mia et Rey sont les premiers à arriver. Mia en profite pour proposer ses services de styliste à Mariah, qui reproche de son côté à Sharon d’ignorer Tessa. Jack demande à Kerry de l’accompagner à la fête, où Victoria et William les retrouvent, après avoir laissé Nick, Noah et Phyllis au chevet de Nikki. Nate leur demande de faire venir l’ensemble de la famille au plus vite car l’état de Nikki est plus qu’incertain. Tout le monde se retrouve donc à l’hôpital, y compris Rey, qui souhaite poser quelques questions à Nate. Reed annonce alors à Charlie qu’il va tout lui avouer.