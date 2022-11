Les feux de l'amour - Episode du 4 novembre 2022

De retour en ville, Jill rend visite à Chance et à Devon. Abby demande à Chance d’assurer la sécurité de sa soirée du Nouvel An, qui réunira les familles Newman et Abbott. Nick attend le retour de Chelsea en compagnie de Phyllis et Summer. Théo, qui a rejoint la société Jabot, reproche à Kyle de dénigrer ses idées par jalousie.