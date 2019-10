Les feux de l'amour - Episode du 4 octobre 2019

Faith confie à sa mère qu'elle souhaite aller vivre chez son père. Sharon demande à Dylan de lui parler, mais devant les arguments de Faith, Dylan décide de la conduire chez Nick. Quand Dylan rentre à la maison sans Faith, Sharon se met en colère et lui demande de partir. Chelsea et Nick passent la soirée ensemble. Cane demande à Lily d'appeler Victoria et William pour leur faire part de ses idées pour contrer JabotGo. Travis avoue à Victoria qu'il a vu Michelle. Ce dernier ordonne à Michelle de quitter la ville, puis il demande Victoria en mariage.