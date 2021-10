Les feux de l'amour - Episode du 4 octobre 2021

Mariah tente de récupérer la vidéo du meurtre de J.T. auprès de Tessa. Sharon et Victoria s’inquiètent de voir Rey si déterminé à découvrir la vérité. Ce dernier se confie à Sharon sur sa relation avec Mia. Devon décide de ne pas accompagner Cane et les enfants voir Lily pour Thanksgiving et doit faire face à Nate, qui désapprouve son choix.