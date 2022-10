Les feux de l'amour - Episode du 4 octobre 2022 - Premières minutes

Devon échange avec Nick sur le vol de son héritage. Chance et Cane partent aux Maldives retrouver Colin et Jill. La directrice de l’école de Connor suggère à Chelsea et Adam de le déscolariser un temps. Abby et Chloé accueillent deux clientes hautes en couleur. Sharon propose à Adam de continuer à rencontrer Connor, tandis que Chelsea est toujours rongée par la culpabilité d’avoir mis son fils en danger. Quand leurs bijoux sont volés dans leur chambre d’hôtel, les deux clientes chargent Abby et Chloé de les retrouver sans faire appel à la police.