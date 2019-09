Lily est déçue car Cane a manqué la pièce dans laquelle jouaient les jumeaux. De retour au Club, elle le découvre avec une femme en plein dîner d'affaires. Paul rend visite à Patty et il lui annonce qu'elle va être transférée dans un nouvel établissement plus proche de Genoa City. Sharon reçoit un nouvel appel de Patty. Chelsea rentre de sa soirée et tombe nez à nez avec Kevin, nu.