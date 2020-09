Les feux de l'amour - Episode du 4 septembre 2020 - Premières minutes

Michael annonce à Jack que le document prouvant que Graham a l’autorité médicale sur Dina est certifié conforme. Jack et ses sœurs essaient de trouver une solution pour enlever leur mère des griffes de cet homme. Graham tente d’amadouer Dina en lui reparlant du passé. Cane est fier d’annoncer à William que Jill lui a confié les rênes des industries Chancellor et apprend par la même occasion que Lily est la nouvelle chargée de marketing de Pêche d’enfer. Phyllis tente de faire comprendre à Hilary qu'il est inutile de vouloir être au mieux avec Victoria Newman. Lily met les choses au clair avec Jordan et lui explique que leur relation restera purement amicale et professionnelle.