Les feux de l'amour - Episode du 4 septembre 2023 - Premières minutes

Amanda hésite à accepter de rencontrer sa mère biologique, de passage à Genoa City. La situation est toujours tendue entre Sharon et Faith. Elena et Nate font le point après les révélations de la veille. Sharon tente de s’expliquer avec Rey, mais la présence d’Adam ravive les tensions. Elle se fait conseiller par Mariah pendant que Lola réconforte son frère. Nick rend visite à Chelsea et ordonne à Adam de ne plus approcher Sharon. Chelsea comprend qu’il lui cache quelque chose.