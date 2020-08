Les feux de l'amour - Episode du 5 août 2020

Dina avoue à Graham qu'elle regrette de lui avoir confié qu'Ashley n'est pas la fille biologique de John Abbott. Graham lui promet de garder le secret. Dina reste dans le déni le plus total tandis qu'Ashley et Jack continuent de mener l'enquête sur les secrets de Graham. Victor demande à Nikki où elle a passé la nuit et s'ensuit une violente dispute, à laquelle assiste Graham. Ce dernier envoie des photos d'un baiser entre Nikki et Jack par courrier à Victor, en faisant passer Dina pour l'expéditrice. Charlie apprend que Matilda a manqué les cours pour rejoindre Reed. Désespéré, Cane fait tout pour reconquérir Lily et finit par la convaincre de consulter un conseiller conjugal.