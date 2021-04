Les feux de l'amour - Episode du 5 avril 2021

Ashley et Kyle partent à la recherche de Jack. William le retrouve au bureau. Jack découvre que William est devenu P.-D.G. et a du mal à accepter la situation. Phyllis pousse William à garder son poste de façon permanente. Le défilé de mode des étudiants commence. Nick et Sharon annoncent à Victor et Nikki, séparément, qu’ils se sont remis ensemble. Victor le prend très bien, ce qui n’est pas le cas de Nikki.