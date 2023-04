Les feux de l'amour - Episode du 5 avril 2023

Phyllis découvre que Summer et Kyle se sont fiancés en cachette et elle essaie de la dissuader de se marier. Adam et Chelsea décident d’envoyer Connor à Saint-Mallory, un pensionnat très réputé, dans le but de l'éloigner de Victor. Après la lecture de l’acte de naissance d’Hilary, Amanda est encore plus confuse quant à ses origines. Heureusement, Nate a réussi à convaincre Devon d’aider Amanda dans ses recherches.