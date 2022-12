Les feux de l'amour - Episode du 5 décembre 2022

Sharon débute sa chimiothérapie. Phyllis devine qu’elle est malade après l'avoir observée et discuté avec Nick. Elle décide de garder le silence. Chance et Abby s’embrassent. Mariah cherche à contacter Tessa, en vain. Elle retrouve au bar du Society Lindsay, une serveuse qu’elle a connue dans un bar, et se confie à elle. Rey demande un congé à Paul sans lui dire que c’est pour s’occuper de Sharon. Furieuse que Phyllis ait percé son secret, Sharon demande à Nicholas de s'assurer qu’elle ne parle pas.