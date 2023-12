Les feux de l'amour - Episode du 5 décembre 2023

Chelsea témoigne officiellement devant Michael et Rey, prenant la pleine responsabilité de ses actes. Au cours d'une discussion privée, Rey réussit à convaincre Chelsea qu'Adam et Sharon n'ont jamais eu de liaison, ce qui laisse Chelsea effondrée et pleine de remords. Amanda obtient de nouvelles informations sur l'affaire Sutton Ames et confronte sa mère et sa sœur à ce sujet. Victor avertit Devon, inquiet qu'Amanda fasse une grosse erreur. Adam tente de persuader Chelsea de lui permettre de revoir leur fils.