Les feux de l'amour - Episode du 5 janvier 2022 - Premières minutes

Nikki, Victoria et Sharon se retrouvent toutes les trois sur le banc des accusés pour leur audience préliminaire, espérant pouvoir être libérées sous caution. Elles sont surprises de voir Phyllis arriver longtemps après elles et s'installer du côté de l'accusation. Furieuse, Summer pense que c'est à cause de Kyle que Rey la soupçonne d'avoir agressé Lola. Alors qu'ils s'expliquent, Summer lui avoue ses sentiments. Au poste de police, Rey découvre que sa sœur portait le manteau d'Abby le soir où elle a été attaquée. Plus tard, il rejoint Arturo, Mia et Abby à l'hôpital. Tandis qu'Abby demande pardon à Mia, Rey apprend que les deux femmes se sont disputées le soir de la Saint-Valentin.