Les feux de l'amour - Episode du 5 juillet 2022 - Premières minutes

Victor convoque la famille pour annoncer l’ordonnance restrictive mais Adam arrive, un papier à la main, et redonne les pleins pouvoirs à Nick sur Christian. En revanche, il annonce qu’il va se venger des Newman par tous les moyens. Elena débute son premier jour à l’hôpital. Michael fait libérer Chloé sous caution. Il lui demande d’être très discrète sur sa présence à Genoa City. Chloé et Esther / Bella se retrouvent. William vient chez Esther sous un faux prétexte et se retrouve nez à nez avec Bella, qu’il confond avec Cordelia. Accourue au cri de Bella, Chloé s’enquiert de l’état de santé de William, qui inquiète aussi Victoria. Elle ne sait plus comment l’aider. Phyllis se ligue à Adam contre les Newman.