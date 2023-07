Les feux de l'amour - Episode du 5 juillet 2023

Devon et Amanda se rendent chez Naya, la mère de cette dernière. Une fois devant chez elle, Amanda découvre l’existence d’une autre de ses filles qui, elle, fait toujours partie de sa vie. Amanda se ravise et retourne chez elle sans confronter sa mère biologique. William et Lily décident de rendre leur relation officielle et la première à le découvrir n’est autre que Victoria. Jack et Ashley passent leur premier réveillon de Noël sans leur mère, Dina, mais Nikki est là pour les aider à traverser cette épreuve.