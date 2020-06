Les feux de l'amour - Episode du 5 juin 2020

Hilary et Howard ont filmé l’altercation entre Nicholas et Victor et veulent utiliser les images dans leur émission. Ravi informe Ashley qu’il trouve Dina étrange et perturbée. Celle-ci le prend très au sérieux et en parle à Jack. Nicholas et Victor discutent vivement de leurs erreurs et de leurs griefs.