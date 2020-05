Les feux de l'amour - Episode du 5 mai 2020 - Premières minutes

Cane avoue à Lily que Juliet a passé la nuit dans sa chambre d'hôtel à Tokyo. Il lui explique cependant qu'il n'y a rien eu de plus entre eux. Victoria, Michael et William réfléchissent à la stratégie à adopter. Phyllis souligne les efforts fournis par William vis-à-vis de Victoria auprès de Nick, qui remarque une certaine inquiétude. Jordan demande des conseils à Chelsea au sujet de Hilary. Nick les rejoint et la couvre de cadeaux. Jordan tente de consoler Lily et de lui faire entendre raison. Jack fait remarquer à Dina l'omniprésence de Graham dans sa vie et demande à Michael si des recours sont possibles.