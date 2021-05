Les feux de l'amour - Episode du 5 mai 2021

Victoria et Ashley tentent de découvrir d’où vient la fuite. Abby et Arturo passent un agréable moment jusqu’à ce qu’Abby découvre un soutien-gorge dans l’appartement de celui-ci. Cane refuse la demande de Jack pour exhumer le corps de Phillip. Cane en parle à Neil et Lily et leur avoue qu’il est convaincu que Jack veut faire valoir ses éventuels droits sur les industries Chancellor. Summer organise une partie de poker chez elle pour tendre un piège à William, qui se laisse entraîner.