Les feux de l'amour - Episode du 5 mai 2022

William rencontre Chloé au cimetière. Il est en état de choc. Elle lui explique que c’est elle qui a tiré sur Adam et qu’elle doit repartir à Portland. Elle lui fait promettre de garder un œil sur Kevin. Nate et Ana décident de parler à Devon pour essayer de le raisonner. D’abord sur la défensive, il finit par craquer et parler de son mal-être. Sharon tombe sur Phyllis au bar. Cette dernière lui apprend qu’elle a été nommée P.-D.G. d’Etalon noir par Adam.