Les feux de l'amour - Episode du 5 mai 2023 - Premières minutes

Kyle rencontre Summer. Il comprend qu’elle n’a toujours pas confiance en lui et qu’elle l’a espionné les jours précédents. Gloria subit de nombreuses questions de la part de Kevin et Michael, qui ne croient pas à son travail pour un producteur d’Hollywood. Elle finit par avouer à Chloé que sa famille lui manque. Jack, après avoir partagé La larme d’amour en plusieurs pièces, les offre à ses sœurs, son fils et sa nièce. Elena quitte le domicile de Devon, indifférent à ses larmes. Il invite Amanda à l’accompagner à New York. Nate avoue son amour à Elena, qui ne veut rien entendre.