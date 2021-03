Les feux de l'amour - Episode du 5 mars 2021

A L'athletic club, Nikki tente de rassurer Victoria, qui a du mal à se remettre des derniers événements. Elle décide de prendre quelques jours de congé en attendant d'aller mieux. Après le départ de Victoria, Nikki rejoint Arturo à sa table et ils décident de poursuivre leur conversation dans l'une des chambres du club. Pendant ce temps, Victoria se rend chez la conseillère conjugale pour parler de sa rupture avec J.T. En rentrant chez elle, elle est prise de panique en voyant que la voiture de J.T. a disparu. Reed ne comprenant toujours pas ce qui est arrivé à son père, il a pris la voiture pour aller voir Victor et obtenir sa version de l'histoire. Plus tard, alors que Kyle rend visite à Victor pour savoir ce qu'il attend de lui, Nikki retourne au club dans l'espoir d'y retrouver Arturo. Elle est surprise de le voir discuter avec Abby. Hilary dépose un test de grossesse positif sur le bureau de Devon. Celui-ci n'a pas la réaction qu'elle attendait en apprenant la nouvelle.