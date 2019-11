Les Baldwin s'apprêtent à fêter Noël avec Chloé et sa famille lorsqu'ils découvrent un immense carton au pied du sapin. Ce cadeau, plus qu'inattendu, va perturber les festivités. Chez les Newman, le cœur n'est pas à la fête après la fugue de Faith. Alors que Sharon et Dylan espèrent ne pas avoir à passer devant le tribunal, Noah conseille à ses parents de trouver un compromis pour le bien de sa petite sœur.