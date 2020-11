Les feux de l'amour - Episode du 5 novembre 2020

Abby, Victoria et Nick s'étonnent de lire dans la presse que Nikki et Victor se sont remis ensemble. Victoria et Nick demandent des explications à leur mère. Mariah met en garde Abby et Scott afin de protéger sa mère. Abby pense que J.T. cherche à la séduire. J.T. finit par avouer à Victoria qu'il s'est séparé de Mackenzie. Il a également perdu son emploi. Victoria lui propose de passer Noël avec Reed et elle.