Les feux de l'amour - Episode du 5 novembre 2021

Mariah présente une émission spéciale de Noël et encourage les téléspectateurs à partager leurs plus beaux souvenirs de famille. Jack se remémore alors le Noël de l'année passée, où Dina luttait déjà contre la maladie d'Alzheimer, puis un Noël bien plus ancien, à l'occasion duquel il avait passé des moments privilégiés avec sa mère. Victor, toujours au chevet de Nikki, se souvient quant à lui son tout premier Noël passé en sa compagnie. William interdit à Victoria de travailler le matin de Noël et prévoit alors toute une journée d'activités pour Johnny, Katie et elle. De leur côté, Nate et Ana essaient tant bien que mal de distraire Devon, pour ce premier Noël sans Hilary.