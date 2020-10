Les feux de l'amour - Episode du 5 octobre 2020 - Premières minutes

Enfermés dans un box de stockage, Abby et Scott regrettent d’avoir passé la nuit ensemble. Sharon explique à Paul qu’elle a une piste au sujet de la disparition de Scott, suite à sa discussion avec Dina. Sharon et Paul interrogent Dina. Ils découvrent qu’elle a vu Abby et Zach entrer dans un bâtiment appelé "Le bas-côté". Ils localisent des entrepôts où Zach possède un box, mais quand ils arrivent sur place, Abby et Scott ont disparu. Dans L'heure d’Hilary, l'animatrice diffuse une photo montrant une femme escroquée par Jordan, ainsi que sa complice : il s’agit de Chelsea. Noah annonce à son père qu’il va prendre la tête du Belvédère.