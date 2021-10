Les feux de l'amour - Episode du 5 octobre 2021 - Premières minutes

Tout le monde se prépare pour Thanksgiving. Devon et Nate passeront Thanksgiving ensemble. Devon se confie à Nate et lui parle de sa douleur suite à la perte d’Hilary. Jack a invité Ashley à rentrer de France pour fêter Thanksgiving en famille. Il est dans l’attente de sa réponse, tandis que William pense qu’elle ne viendra pas. Jack et William décident d’offrir des bouteilles de vin aux directeurs de Jabot, ce que Phyllis n’apprécie pas vraiment, mais elle le laisse faire. Jack continue d’essayer de séduire Kerry. Il l'invite à passer Thanksgiving chez les Abbott et celle-ci accepte. Victor rentre de Singapour pour fêter Thanksgiving chez Victoria. Nicholas accepte de venir diner chez Victoria, malgré la présence de son père.