Les feux de l'amour - Episode du 5 octobre 2022 - Premières minutes

C’est le premier jour de Théo chez Jabot. Il tente d’épater tout le monde, mais Kyle n’est pas convaincu. Nick demande conseil à Victoria au sujet de sa relation avec Chelsea. Chelsea et Adam ne savent pas comment aider Connor, qui souffre à cause de ses cauchemars récurrents. Pendant leur séance, William et le docteur Clay mettent le doigt sur son problème d’estime de soi.