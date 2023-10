Les feux de l'amour - Episode du 5 octobre 2023

Rey finit par se réveiller au grand soulagement de tout le monde, mais Nate s’interroge sur la façon dont il a été empoisonné. Nicholas discute avec Faith et elle lui annonce être fin prête pour tenter une thérapie. Peu après, Faith demande des conseils à Phyllis concernant son nouvel ami. Devon se rend chez Amanda pour s’expliquer, mais Naya arrive entre-temps et les interrompt. Tessa et Mariah arrivent pour s’installer au manoir Chancellor et se rendent par la suite au rendez-vous pour l’insémination avec Abby…