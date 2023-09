Les feux de l'amour - Episode du 5 septembre 2023 - Premières minutes

A la grande surprise de Devon, Mariah annonce qu'elle va porter le futur enfant d'Abby et de Chance. Ce dernier étant absent, Nina aide Abby à sélectionner un donneur parmi une très longue liste. Sharon et Nick doivent faire face à la suspension de Faith de son lycée suite à un incident. Après les révélations de la liaison de Kyle, Sally rencontre par hasard sur Summer au Néon écarlate et lui propose une trêve. Kyle tente de contacter Tara, sans succès. Avant son rendez-vous avec Summer, Bill Spencer fait une visite surprise à Lauren aux bureaux de Jabot et de Fenmore, où Jack en profite pour venir le saluer.